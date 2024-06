Motorista do carro morreu ao tentar fazer uma ultrapassagem e bater de frente com um ônibus

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu em uma batida frontal entre carro e ônibus na BR-116, em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, nesse sábado (15/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na altura do km 511. Testemunhas no local da batida relataram que o motorista de um carro Fiat Strada bateu de frente com o ônibus ao tentar fazer uma ultrapassagem.

Funcionários da concessionária que administra a pista e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitaram o apoio dos bombeiros para retirar o motorista, que morreu no local.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus pertencia a uma empresa, mas ninguém do veículo se feriu.

Com a utilização dos equipamentos desencarceradores, o corpo da vítima foi retirado das ferragens e repassado para funerária de plantão.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada.