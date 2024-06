O policial militar reformado Vanderson da Silva Chaves, de 48 anos, foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, devido à morte da professora Fabiana Filipino Coelho. Ela não resistiu a um disparo de arma de fogo no abdômen em 20 de novembro de 2019 no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata, mineira.

A condenação foi proferida na manhã dessa quinta-feira (20/6) durante sessão do Tribunal do Júri no Fórum Benjamin Colucci. O Ministério Público entrou com recurso pedindo novo julgamento.

À época, por volta das 11h, o oficial atirou com o objetivo de conter um adolescente que tentava fugir depois de roubar uma mulher, mas o disparo acabou acertando Fabiana. Ela foi socorrida e morreu no hospital. A professora lecionava no Instituto Estadual de Educação, também conhecido como Escola Normal. Na ocasião, a morte dela causou comoção e revolta na comunidade escolar e na cidade.

O julgamento começou às 9h e durou quase três horas. A mulher assaltada no dia da morte de Fabiana, o jovem que cometeu o assalto, o marido da professora e um sargento da polícia foram ouvidos na condição de testemunhas de acusação.

Por outro lado, prestaram depoimento representando a defesa o delegado Rodrigo Rolli, titular à época da Delegacia de Homicídios; um major da Polícia Militar; um amigo de Vanderson; uma mulher que presenciou o ocorrido e foi aluna de Fabiana; além do próprio réu — hoje com 21 anos e cumprindo pena por uma tentativa de homicídio depois de ser sentenciado a 12 anos de prisão.

Durante o julgamento, a votação ficou em 4 a 3 pela desclassificação do homicídio doloso para culposo, com pena que varia de um a três anos de detenção. Na modalidade anterior, o réu poderia ser sentenciado até 20 anos de prisão. Em síntese, a alteração ocorreu porque os jurados acolheram a tese da defesa de que Vanderson cometeu um erro de execução, não havendo intenção de matar a professora.

O policial não chegou a ser preso na ocasião e desde então aguarda em liberdade — situação mantida pela Justiça ao proferir a sentença nessa quinta.

Ministério Público quer novo júri popular

Logo após a decisão no tribunal, o Ministério Público — com o objetivo de pedir a formação de novo júri popular por homicídio doloso — manifestou a intenção de recorrer, o que foi feito nesta sexta-feira (21/6). Por isso, a juíza Joyce Souza de Paula, que presidiu a sessão, não determinou o tempo de pena, que só é aplicada de forma imediata se não houver recurso interposto, explicou ao Estado de Minas o promotor de Justiça Pedro Henrique Guimarães.

“Entendemos que a decisão foi arbitrária, pois os jurados ignoraram farto arcabouço probatório que apontava o dolo eventual”, pontuou.

Ao apresentar a denúncia à Justiça ainda em 2019 contra Vanderson, o Ministério Público traçou a dinâmica dos acontecimentos até Fabiana ser baleada. À época, um adolescente, então com 16 anos, abordou uma mulher no momento em que ela entrava em um restaurante na esquina entre a Rua Marechal Deodoro e a Praça da Estação, no Centro da cidade. O jovem colocou uma faca no pescoço dela, exigindo dinheiro e que ela entregasse o celular, o que foi atendido pela vítima.

O jovem fugiu em seguida, quando populares tentaram capturá-lo. O policial, agora condenado, conseguiu alcançar e derrubar o adolescente, que reagiu ao dar uma facada no braço esquerdo de Vanderson e voltou a fugir. O então menor correu, mas foi novamente interrompido com um cone de sinalização utilizado por outro policial.

O então denunciado agiu, na avaliação do MP, “levianamente, sem reflexão e sem considerar que várias pessoas estavam transitando na via” — momento em que sacou a arma e efetuou o disparo que acertou a professora.

Fabiana Filipino Coelho foi socorrida com vida e levada ao Hospital Albert Sabin, mas morreu no fim da noite do mesmo dia em decorrência de uma hemorragia intra-abdominal.

Em contato com a reportagem, um dos advogados do policial, Cleuder de Oliveira Carvalho, reforçou que seu cliente “sacou a arma após ser atingido em seu braço esquerdo”, o que configura legítima defesa. “Com a finalidade de evitar que o assaltante ferisse outras pessoas, o sargento Vanderson não teve alternativa e efetuou o disparo. É necessário pontuar que o assaltante é um indivíduo de alta periculosidade, que atualmente cumpre pena por tentativa de homicídio”, frisou.