Um homem foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de homicídio contra a ex-companheira e o genro dela, além de outros crimes. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem passou a perseguir e a ameaçar de morte a vítima, que passou a ir trabalhar acompanhada do genro. O caso aconteceu em março de 2022, em Varginha, no Sul de Minas, e o julgamento foi feito na última terça-feira (19/6).





Odair Isidorio, de 58 anos, e a vítima mantinham uma relação estável quando, sem aceitar o fim do relacionamento, ele passou a persegui-la e ameaçá-la de morte. Com medo, a mulher passou a ir ao trabalho acompanhada do genro. No começo de março do ano passado, ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro.





No dia 22 do mesmo mês, haveria a conclusão da dissolução da união estável, mas o agressor não compareceu na ocasião. Logo após, passou a ligar insistentemente para a ex-companheira.





Na manhã seguinte, a mulher chegou ao trabalho acompanhada do genro quando o homem, portando um revólver calibre 22, saiu de um carro e foi em direção aos dois. Ele deu dois disparos em direção ao genro, que se abaixou a tempo e não foi atingido. Em seguida, deu outros três tiros, que atingiram a mulher. As vítimas conseguiram buscar abrigo em um imóvel próximo até serem socorridas.





O agressor fugiu com o carro da ex-companheira e levou objetos que estavam no interior do veículo, como bolsas, carteira, dinheiro e um celular. Ele foi encontrado pela Polícia Militar pouco depois na cidade de Elói Mendes, cerca de 20 km distante de Varginha, e foi preso em flagrante.





O homem foi condenado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Na decisão, o juiz fundamentou que o crime foi cometido “em cenário de violência doméstica e familiar, por razões da condição do sexo feminino, vez que o denunciado e a ofendida mantiveram relação íntima de afeto por anos, e por motivo torpe, consistente no inconformismo do denunciado com a separação e a divisão dos bens".

O agressor também foi condenado pela tentativa de homicídio contra o genro da ex-companheira, além dos crimes de perseguição e furto. A soma total da condenação foi de 21 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de multa. O criminoso não poderá recorrer em liberdade e vai ficar preso em regime fechado.