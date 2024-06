Um ano depois, Evelyn Jasmim Machado Acacio, de 8 anos, filha de uma mulher sequestrada e assassinada em 21 de junho de 2023, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segue desaparecida. A Polícia Civil de Minas Gerais, que investiga a ocorrência, afirmou que o processo está sob sigilo e que as informações serão prestadas apenas ao término dos procedimentos. No entanto, o paradeiro da criança ainda é incerto.

A menina estava com a mãe, Katlyn Oliveira, de 32 anos, em um salão de beleza no Bairro General Carneiro, quando sofreram uma emboscada. Além de mãe e filha, Ana Raquel de Brito, de 32 anos, proprietária do salão de beleza também foi morta. No início de julho do ano passado, 13 dias depois da garota ser sequestrada, a corporação informou que o caso estava sendo apurado pela Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS). Na época, o delegado da Delegacia Especializada de Homicídios de Sabará, Carlos Eduardo Vieira Nunes, afirmou que encontrar Evelyn era “prioridade” da corporação.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que a mãe de Evelyn é vista correndo no meio da rua. Ela é interceptada por um carro e, em seguida, disparos são feitos em sua direção. O corpo de Katlyn foi encontrado no Bairro Nações Unidas, também em Sabará.

Em setembro, o homem apontado como mandante da emboscada sofrida pela menina e a mãe dela, Katlyn Oliveira, foi preso em São Paulo pela Polícia Militar de Minas Gerais. Max Soares Silva, de 37 anos, confessou que encomendou a morte das mulheres.

Em relação a Evelyn, ele afirmou que a entregou para terceiros, e que não sabe de seu paradeiro. Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais, Max e Sildirley Silva Acacio Machado, pai da garota, teriam envolvimento com o tráfico de drogas em BH e região.

Outros quatro homens já foram presos, suspeitos de envolvimento na emboscada. Dois deles foram encontrados em Belo Horizonte, nos bairros São Gabriel e Alto dos Pinheiros, outro em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, e outro em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Conforme o delegado Nunes, todos os detidos estão envolvidos de alguma forma nos crimes. Entre os envolvidos, está a proprietária do carro onde estava o corpo de Ana Raquel, encontrado na BR-040, em Contagem.



Motivação

Embora a motivação do sequestro e assassinato ainda não tenha sido informada pela Polícia Civil, publicações de Katlyn Oliveira em abril de 2022 apontam que o crime pode ter sido motivado por desavenças da vítima com amigos do ex-marido, que atualmente está preso. A informação foi confirmada em setembro, durante a prisão do suposto mandante, pela porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, Layla Brunela. Já Ana Raquel foi assassinada por estar no local e, consequentemente, conseguir identificar os executores.

Nas postagens, ela expôs os homens que seriam os responsáveis pela morte de Nahelton, tratado por ela como “Junim”. Conforme Katlyn, o crime teria acontecido a mando de Max, pelo simples fato dela ter começado um novo relacionamento.

“Olha então Max, deixa eu te falar aqui. Quer dizer então que eu sou louca, que eu ando manipulando e que eu ando inventando tudo o que eu estou falando. Engraçado, que quando foi para você soltar a lei da sua quebrada, que todo mundo sabe né, os prints aí da quebrada, que ex de va******* não podia envolver com outro”, escreveu ela.

Ao longo dos posts, Katlyn afirmou que havia pessoas dizendo que o motivo da morte era outra e que, na verdade, o crime foi cometido após o companheiro dela ameaçar Max.

“Mano, não adianta tentar limpar a imagem do Max. Ele matou o Junim no oportunismo, com recalque, esse bandido de me***, pilantra, fazedor de casinha, fanfarrão. Matar na covardia é fácil quero ver pegar no problema. Vive glorificando que viajou quilômetros para matar. É muito fácil pegar um trabalhador, pai de família”, afirmou.

Fim de relacionamento

Além de expor os homens que estariam envolvidos no assassinato de seu namorado, Katlyn também apontou desavenças que tinha com o ex-marido, Sildirley Silva Acacio Machado - que está detido na Penitenciária de Francisco de Sá, no Norte de Minas. Nas publicações, a mulher relata que teve uma separação conturbada e acusa o ex-companheiro de ter matado seu namorado em 2022.

“Pergunto todos os dias a Deus, por quê? Por que permitiu esses covardes, que são acostumados a fazer covardia com os outros? Como Deus deixou eles tocarem na sua vida, um menino tão “pureza” que não tinha coragem de fazer mal a ninguém? Muito pelo contrário, só ajuda. Prova disso, que foi morto ao sair de casa para ajudar a um falso amigo. Deus, por que? Têm coisas que aqui na Terra a gente nunca vai conseguir entender”, escreveu.

A mulher ainda relata que estava sendo pressionada por amigos do ex, por ter se envolvido com outra pessoa depois do término. Em outra publicação, Katlin mostrou prints da conversa com o pai de Evelyn, em que o homem a “autoriza” a se relacionar com outras pessoas. “Ele sempre deixou claro que eu tinha o direito de viver a minha vida. Ele dizia que tinha ciência que ele deu ‘mole’ comigo e tudo que ele tinha feito: as traições com mulheres da rua, com ex dele, com minhas falsas amigas, parentes, e etc.”

O ex-marido de Katlyn, Sildirley Silva Acacio Machado, está detido na Penitenciária de Francisco de Sá, no Norte de Minas. Um dia depois da emboscada sofrida pela ex-mulher e que resultou no sequestro de sua filha, agentes penitenciários encontraram um celular dentro da cela em que o homem está. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na ocasião um boletim de ocorrência foi registrado e o aparelho foi entregue à Polícia Civil.