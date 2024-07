O músico Pedro Mariano, de 23 anos, conhecido como DoisTchê, relata que foi abordado por policiais miltares de forma “truculenta” e “desrespeitosa” no último dia 10, mas ainda não conseguiu denunciá-los. O caso aconteceu após uma batalha de rimas na Praça do Chuí, no Bairro Altos dos Pinheiros, Região Noroeste de Belo Horizonte. O artista de hip hop teria chamado uma viatura pelo disque 190 para registrar um Boletim de Ocorrência e não foi atendido, tendo esperado por mais de uma hora no local.

Pedro estava com um grupo de amigos quando os policiais chegaram e, de acordo com o depoimento divulgado por ele nas redes sociais, não pediram documentos e não se preocuparam em identificá-los. Além de supostas agressões verbais, durante o procedimento de revista, os militares teriam encontrado uma chave e um protetor labial nos bolsos do jovem, jogaram no chão e o mandaram buscar. O artista gravou uma discussão com um dos oficiais, em que ele questiona a abordagem e o policial responde: “Você tem dois olhos e uma boca, é para escutar mais.” (veja o vídeo)







O músico ainda conta que disse aos policiais que iria registrar um Boletim de Ocorrência contra a ação deles, e os militares agiram “como se tivessem certeza da impunidade”. “Fui xingado e desrespeitado por um cabo da guarnição que realizou a abordagem, não é esse policial que aparece conversando comigo no vídeo, mas o sargento que aparece nas filmagens também agiu de forma desrespeitosa durante o enquadro”, relata o jovem.





Procurado pelo Estado de Minas, o músico informou que não registrou denúncia, mas irá procurar a Corregedoria da Polícia Militar ainda nesta semana. A reportagem também entrou em contato com a PMMG e não teve retorno.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos