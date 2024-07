Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a destruição causada por um caminhão que bateu em oito carros nessa quarta-feira (17), em Ipatinga, no Vale do Rio Doce Mineiro.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o motorista, de 41 anos, bateu e tombou o veículo na Avenida Kiyoshi Tsunawaki, na altura do Bairro das Águas, próximo ao Hospital Márcio Cunha. Ele teve escoriações no braço direito e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na gravação é possível ver que os carros ficaram destruídos com o impacto da batida. Um celta teve a metade do carro toda amassada. Um Fiesta chegou a ficar embaixo da carga. Os outros carros tiveram danos que variam entre destruição da traseira, porta-malas, para-choque, danos na lateral, quebra de todos vidros e para-brisas do veículo, até arranhões na lataria.

Os carros estavam estacionados na avenida e, no momento do acidente, não havia ninguém nos automóveis. O caminhão levava estruturas de palco de show. Com a força da batida, a carga se desprendeu da cabine do caminhão, que ficou no meio da avenida.



O condutor do caminhão informou que estava se deslocando pela via, quando perdeu a direção do veículo, e bateu nos veículos estacionados. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que não acusou o consumo de álcool. A suspeita é que o eixo dianteiro do caminhão teria se quebrado. A via já foi liberada.