De acordo com a concessionária que administra o local, o acidente causou um congestionamento de 2 km no sentido São Paulo

Um acidente entre um ônibus metropolitano e uma carreta cegonheira deixou 36 feridos na BR-381, Rodovia Fernão Dias, na manhã desta quarta-feira (17/7). De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, a colisão aconteceu no km 528, altura de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A faixa da rodovia no sentido São Paulo está interditada e já registra 2 km de congestionamento.





Entre as vítimas, 21 tiverem ferimentos leves e foram encaminhadas para unidades de saúde da região, outras 15 recusaram atendimento médico.

Leia também: O que se sabe sobre a morte do empresário de Pedro Leopoldo

De acordo com a concessionária, as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Regional de Betim, Unidade de Pronto Atendimento do mesmo município, além da Unidade de Pronto Atendimento de Brumadinho.

Ainda de acordo com a Arteris, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) também atua no local neste momento.