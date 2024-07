Imagina receber, de surpresa, um comunicado da família real britânica. E não é qualquer comunicado: é o anúncio de que você vai receber um título de reconhecimento de seu trabalho. Foi o que aconteceu com a belo-horizontina Daniela Barone Soares, de 53 anos. Ela mora há 20 anos em Londres, na Inglaterra, e receberá o título de Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE), ou Oficial da Ordem do Império Britânico, em tradução livre.





A OBE é concedida para o cidadão que contribui de alguma forma para o crescimento da arte do da ciência ou trabalhou em organizações de caridade, assistência social e serviço público ingleses.

No caso de Daniela, o título é resultado do seu impacto social na Snowball Impact Investment, um fundo de investimentos que tem o intuito de criar resultados positivos para pessoas em todo o mundo, com equidade e sustentabilidade, onde é CEO.





"Investimento de impacto é uma forma de investir levando em consideração os impactos sociais e ambientais (positivos e negativos) dos investimentos — e tendo a intenção de contribuir para a solução de problemas sociais e ambientais. Criamos um fundo para que as pessoas não tenham que escolher entre seu futuro financeiro e o futuro do planeta em que querem viver", explicou a economista ao g1.





O OBE pode ser incluído após o último sobrenome – o que a mineira já fez. Com o título, ela está no mesmo patamar de nomes como o ex-jogador de futebol David Beckham, o tenista Andy Murray, a escritora J.K.Rowling e os Beatles.





A honraria é entregue pelo rei Charles III, ou pelo seu filho, o príncipe William. Mas a Chancery – Chancelaria Central das Ordens de Cavalaria, responsável pelas honras – ainda não marcou a data da cerimônia, chamada “Investiture”.





Além do OBE, o Império Britânico tem outros quatro níveis. O primeiro é o Cavaleiro-Grã-Cruz ou Dama-Grã-Cruz (GBE). A honraria é entregue ao indivíduo que é muito respeitado em determinado campo, seja este a música, cinema, artes ou esportes. O Cavaleiro-Comendador (KBE) ou Dama-Comendadora (DBE) e é concedido para quem é muito respeitado em um determinado campo. Os roqueiros Paul McCartney e Brian May são alguns dos que receberam a honraria. Os titulares das duas categorias podem usar os nomes Sir, se homem, e Dame, se mulher.





Comendador ou Comendadora (CBE) indica que a pessoa tem papel de destaque em nível nacional ou regional. Em seguida, está o Oficial, título de Daniela. Por fim, existe a honraria de Membro (MBE), voltado para os que prestam serviço excepcional para a comunidade e é exemplo em uma determinada área de atuação.