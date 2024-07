Sobe para quatro o número de mortes em acidente envolvendo uma carreta e um ônibus na BR-116, em Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (15/7). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

De acordo com a corporação, duas das vítimas morreram no momento do acidente e os dois motoristas do ônibus, que também morreram, foram retirados das ferragens. Outras 21 pessoas ficaram feridas.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu sete vítimas com grau de lesão leve para o Hospital de Frei Inocêncio. Outra Unidade de Resgate encaminhou três vítimas com trauma cranioencefálico leve e duas vítimas com escoriações para o Hospital Municipal em Governador Valadares.

Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência. O Samu socorreu outras nove vítimas, que não tiveram o estado de saúde divulgado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanha a ocorrência, informou que o trânsito segue em sistema pare-siga na altura do quilômetro 363. A pista foi parcialmente liberada, mas há cerca de 10 quilômetros de congestionamento.