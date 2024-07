Os trens do Metrô BH vão circular com intervalos de 13 minutos nos horários de pico (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e de 18 minutos nos demais períodos (das 5h15 às 6h, 8h às 16h30 e das 19h às 23h) em todas as estações a partir desta segunda-feira (15/7) até sexta (19). As alterações começaram no sábado (13) devido à revitalização da Via Permanente do sistema.

As baldeações também são alteradas nesta semana na Estação Central nos horários de 5h15 às 6h, das 8h30 às 16h30 e das 19h às 23h. Nos dois sentidos, os usuários deverão desembarcar do trem e embarcar na via oposta. Na Estação Santa Efigênia, o trânsito irá circular em uma só via. Por isso, será necessário que os passageiros verifiquem o sentido do trem antes de embarcar.

Já nos horários de pico, entre 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h, as baldeações seguem normalmente. No próximo final de semana, sábado (20) e domingo (21), os trens vão funcionar com intervalo de 20 minutos.

Segundo a concessionária responsável pela administração do transporte sob trilhos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a escolha da data levou em conta o período de férias escolares, quando a circulação de pessoas no metrô é reduzida.

Obras de revitalização

A via permanente corresponde a toda estrutura dos trilhos e será completamente substituída até março de 2027 no projeto de revitalização da malha metroviária da capital mineira. O trecho da estação central faz parte da segunda etapa do plano, que irá reconstruir 3,2 km do trajeto entre Calafate e Santa Tereza, e deve ser concluído até março de 2025. Dessa forma, após a conclusão do trecho, as obras seguem na via até a Estação Vilarinho, alternando em pontos de 300 metros.

De acordo com a concessionária, essa é uma das atividades mais complexas programadas para acontecer durante a revitalização do sistema. Isso porque acontecerá entre dois trechos em operação, um responsável pela carga e outro pelo metrô.

Além da via permanente, as estações também estão sendo reformadas. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade Parcerias (Seinfra-MG), a primeira estação a receber intervenções foi a Lagoinha, além do Pátio de Manutenção São Gabriel. Além disso, 10 estações serão reformadas até 2025, são elas: Eldorado, Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Vilarinho.

Outras nove serão revitalizadas até 2026, são elas: Santa Tereza, Horto, Santa Inês, José Cândido, Minas Shopping, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar. Em 2026 a nova estação da linha 1, Novo Eldorado, será implantada.