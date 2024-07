crédito: No Ataque Internacional

Atlético reage a anúncio de Savinho no Manchester City

Atlético reage a anúncio de Savinho no Manchester City (Savinho estava no Girona (ESP))

Clube que revelou Savinho, o Atlético reagiu ao anúncio da contratação do atacante de 20 anos, pelo Manchester City, da Inglaterra, nesta quinta-feira (18/7).

Nas redes sociais, o perfil oficial do Atlético celebrou a transferência e desejou sucesso ao ex-atleta do time. No X, o clube mineiro publicou: “Um Atleticano de berço que segue voando alto em busca dos seus sonhos!”.

No vídeo de divulgação do City há fotos e entrevistas de Savinho ainda na base do Atlético.

Um Atleticano de berço que segue voando alto em busca dos seus sonhos!



Sempre na torcida, @OficialSavinho! https://t.co/1j3SiVdZjZ — Atlético (@Atletico) July 18, 2024

Savinho no Atlético

Revelado pelo Atlético em 2020, o jogador teve poucas oportunidades no alvinegro e foi vendido ao Troyes em 2022, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 32,5 milhões na cotação da época).

Pelo clube mineiro, jogou 35 jogos e marcou dois gols. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

Caminho na Europa

Em 2022, Savinho foi emprestado para o PSV (HOL). No clube, também teve poucos minutos em campo e jogou 17 jogos, somando sub-21 e equipe profissional.

No ano seguinte, foi emprestado ao Girona (ESP). Pelo clube, conseguiu mais oportunidades e se consolidou como um dos principais atletas da equipe. Na temporada 23/24, marcou nove gols, distribuiu 10 assistências e foi eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol.

Com esse desempenho, passou a ser convocado pela Seleção Brasileira e disputou a Copa América 2024.

A notícia Atlético reage a anúncio de Savinho no Manchester City foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.