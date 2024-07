A Fundação João Pinheiro (FJP) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) publicaram, nesta terça-feira (23/7), o edital do concurso público para carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).





São 40 vagas, das quais 20 são destinadas à ampla concorrência e outras 20 para as reservas legais, sendo quatro para pessoas com deficiência; oito para pessoas autodeclaradas negras; uma para autodeclaradas indígenas; e sete para pessoas autodeclaradas de baixa renda que sejam egressas de escola pública.

As inscrições custam R$ 65 — sendo que o valor da taxa de inscrição no Enem não está incluso — e poderão ser feitas entre os dias 23 de setembro e 4 de outubro de 2024 no site concurso.fundacaocefetminas.org.br.

Poderá solicitar isenção do valor da inscrição o candidato comprovadamente desempregado ou doador regular de sangue ou em condição de hipossuficiência econômico-financeira, devidamente cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A isenção deverá ser solicitada no período do dia 23 de setembro ao dia 25 de setembro de 2024.





Etapas

A realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será considerada a primeira etapa do concurso, ou seja, o interessado deverá, obrigatoriamente, prestar a prova.





Será convocado para a segunda etapa, a de habilitação documental, o participante que for classificado até a posição de número 120, respeitadas as reservas legais. Nesse segundo passo, será realizada a matrícula no Curso de graduação em Administração Pública (Csap) pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho (Escola de Governo) da Fundação João Pinheiro (FJP).

A terceira etapa consiste na frequência e conclusão do curso de graduação em Administração Pública (Csap). Será convocado para a realização da terceira etapa o candidato que for aprovado, classificado e habilitado até o limite das 40 vagas ofertadas.

Curso

O curso de graduação em Administração Pública é gratuito e tem duração mínima de quatro anos e máxima de cinco anos. A frequência mínima obrigatória exigida ao Csap é de 75% em cada disciplina da grade curricular. De dedicação exclusiva, oferece aos estudantes uma bolsa de estudos mensal de um salário mínimo.





A remuneração do cargo de EPPGG, nível 1, grau A, pode corresponder a até R$ 5.468,07, aproximadamente, considerando o vencimento básico acrescido de 100% da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional (GDPI).