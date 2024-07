De acordo com os Correios, a previsão é que as primeiras contratações das pessoas que passarem na prova sejam realizadas ainda neste ano.

Os Correios divulgaram nesta terça-feira (23/7) edital do concurso público que prevê 33 vagas em todo o Brasil, além de cadastro de reserva. Os salários iniciais variam de R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48.

As vagas são para as áreas de medicina e segurança do trabalho, com níveis médio e superior. De acordo com os Correios, a aplicação das provas será em 13 de outubro e a divulgação dos resultados está prevista para 20 de novembro.

Dentre as oportunidades oferecidas, estão publicadas seis vagas imediatas e outras de cadastro de nível médio para Técnico de Segurança do Trabalho Júnior, com salário inicial de R$ 3.672,84 e carga horária diária de 8 horas.

Para o nível superior, estão disponíveis vagas de cadastro para Enfermeiro do Trabalho Júnior, com salário inicial de R$ 6.583,54 e 6 horas diárias; duas vagas imediatas e outras de cadastro para Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior, com remuneração inicial de R$ 6.872,48 e jornada de 6 horas diárias; e 25 vagas imediatas, mais reservas, para o posto de Médico do Trabalho Júnior, com o salário inicial de R$ 6.872,48 e 4 horas diárias.

Para concorrer, o interessado deve se inscrever no site da bancada organizadora IADES e pagar uma taxa de R$ 70. Confira o edital completo com a relação de todas as vagas por estado no site dos Correios.