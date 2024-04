Socorristas da Via 040 precisaram rebocar o caminhão e o ônibus. Quatro passageiros e o motorista do caminhão foram hospitalizados

O motorista de um caminhão dos correios e quatro passageiros ficaram feridos e foram hospitalizados depois que o veículo de transporte de carga bateu na traseira de um ônibus metropolitano na BR-040, altura do KM500, em Esmeraldas, na Grande BH.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os feridos foram levados por ambulâncias da Concessionária Via 040 para o Hospital de Pronto-Socorro de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.

O acidente ocorreu por volta das 6h40, segundo a Via 040, provocando a interdição de uma faixa do trecho duplicado do sentido Rio de Janeiro (BH), no Bairro Novo Oriente, distrito de Melo Viana, em Esmeraldas, gerando cerca de 1 quilômetro de lentidão.

O veículo de transportes de passageiro metropolitano fazia a linha 6576 (BH/Esmeraldas/Andiroba Via Manga) e quatro dos passageiros precisaram de atendimento. Segundo informações, o coletivo tinha cerca de 20 passageiros no momento do acidente.

Caminhão dos Correios bateu na traseira do ônibus metropolitano com destino a Esmeraldas Reprodução/Redes Sociais

Foi preciso rebocar os dois veículos do acostamento. Depois de 1 hora de ações da concessionária o fluxo de veículos voltou ao normal no trecho.