Estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O certame oferece 329 vagas com salários de até R$ 11 mil, e os editais disponíveis correspondem aos cursos de Formação de Oficiais, Formação de Soldados, Especialistas e o Estágio Preparatório de Saúde. Os interessados podem se inscrever pelo site da corporação até o dia 23 de agosto.



O valor da inscrição varia entre R$ 110,00 e R$ 220,00. As provas para Formação de Oficiais e Estágio Preparatório em Saúde ocorrem em 22 de setembro deste ano, já o restante das avaliações serão realizadas em 29 de setembro.



Não haverá delimitação para as vagas femininas. Contudo, as provas físicas permanecem com tabelas diferenciadas para homens e mulheres.

De forma geral, para participar, o CBMMG exige que os candidatos comprovem idoneidade moral e aptidão física, sejam aprovados em avaliação psicológica e tenham sanidade física e mental. Além disso, é exigido o nível de escolaridade superior e CNH ou permissão para dirigir, no mínimo categoria B.

Para o Curso de Formação de Oficiais, será exigida a titulação de nível superior de escolaridade, na modalidade de bacharelado ou de licenciatura, ou seja, não há restrição de curso. Já para a Formação de Soldados, será exigida a titulação de nível superior de escolaridade, sendo o curso superior bacharelado, licenciatura, tecnólogo, sequencial.





Já os que concorrem ao cargo de especialistas deverão possuir curso de nível superior em qualquer área, e também, o curso técnico na área da especialidade a qual concorre. Enquanto, na área de “Músico”, os candidatos deverão possuir apenas curso de nível superior em qualquer área.





Para o estágio preparatório em saúde, o candidato deve ter curso de graduação atinente à categoria profissional para qual concorre, e possuir inscrição ativa da categoria Enfermeiro no Conselho Regional de Enfermagem ou na categoria de Psicologia no Conselho Regional de Psicologia da respectiva unidade federativa vinculada.