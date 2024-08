A loja da estilista mineira famosa Patricia Bonaldi, PatBO, foi furtada na madrugada desta sexta-feira (9/8), por dois suspeitos que quebraram a vidraçaria e levaram as roupas de grife do estabelecimento em Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 4h, quando dois autores chegarem em uma motocicleta Biz de cor branca, desceram e quebraram a vitrine com uma pedra, chutes e cotoveladas.

Após a ação, os suspeitos entraram na loja e furtaram peças de roupas femininas e acessórios, que totalizam um prejuízo de R$ 34,8 mil, além dos diversos danos na loja causadas pelo arrombamento.

As roupas da estilista já foram usadas pela cantora norte-americana Beyoncé. Em setembro do ano passado, durante a turnê Renaissance Tour!. A artista vestiu uma roupa exclusiva da estilista Patricia Bonaldi. O fato foi comemorado por Patricia no perfil pessoal das redes socias, que tem mais de 1,3 milhões de seguidores.