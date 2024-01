Duas mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos a lojas da Região Metropolitana de Belo Horizonte foram indiciadas, nessa quinta-feira (26/1), pela Polícia Civil. Elas são acusadas de furtar R$ 6 mil em peças de roupas na loja de um shopping em Betim, na Grande BH.

O caso veio à tona em fevereiro, depois que três suspeitas foram pegas pelo sistema de vigilância da loja e do shopping. Na ocasião, os seguranças seguiram as mulheres. As investigadas, então, fugiram pela BR 381. Uma delas sofreu um acidente de trânsito e morreu, e as demais escaparam e foram presas.

A prisão delas revelou um esquema especializado em furtos a lojas, com vítimas em Belo Horizonte e Região Metropolitana. As investigações foram conduzidas pela 2ª Delegacia de Polícia Civil em Betim.

Depois de concluído o inquérito, a Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão temporária para preventiva contra as acusadas, que não tiveram a identidade revelada.