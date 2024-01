Uma perseguição policial terminou em tiroteio e interdição de pista na Avenida Antônio Carlos, nas proximidades da Estação Move Senai, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (26/01).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma viatura seguia pela Rua São Paulo, no Centro de BH, quando um carro bateu no veículo. Em seguida, fugiu em alta velocidade. A PM iniciou perseguição e montou cerco para parar o veículo na Antônio Carlos.

Houve troca de tiros, e alguns dos disparos atingiram a estação Move. O trânsito precisou ser interditado parcialmente, no sentido Pampulha. Dois homens, ainda não identificados, foram presos no local. Outro suspeito conseguiu fugir e é procurado pela polícia.

No carro, foram encontradas várias armas e cartuchos de balas usadas. Até o fechamento desta matéria, a ocorrência ainda estava em andamento.