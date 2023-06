Perseguição policial termina com suspeito de assalto morto em Contagem

432

Uma perseguição policial na tarde dessa segunda-feira (5/6), terminou com um suspeito de assalto morto e dois homens presos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a vítima do assalto, de 35 anos, ela estava no bairro Bernardo Monteiro, fazendo entregas de produtos eletrônicos quando foi abordada por três homens, que anunciaram o assalto.

Com as características do carro usado pelos suspeitos no assalto, a Polícia Militar iniciou a perseguição. Segundo o boletim de ocorrência, na altura do viaduto do bairro Tropical, o carro parou e os três suspeitos continuaram a fuga a pé.

Dois suspeitos, de 19 e 23 anos, foram abordados próximos ao carro e presos. O terceiro continuou a fuga em direção a um matagal.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, um policial conseguiu interceptar o suspeito, que ignorou as ordens de parada, sacou uma arma de fogo e apontou para o militar, que atirou para se defender.

O homem chegou a ser socorrido para o hospital Municipal de Contagem, mas morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento médico.

Em conversa com os outros suspeitos, eles afirmaram que não conheciam o colega morto. A arma e o veículo utilizados no assalto foram apreendidos.

O policial autor do disparo foi preso em flagrante. As armas utilizadas pelos militares durante a ocorrência também foram apreendidas. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.