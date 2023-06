Carro com mais de R$ 20 mil em multas é apreendido na BR-381

432

Carro com mais de R$ 20 mil em multa foi apreendido pela PRF e encaminhado para o pátio credenciado (foto: PRF/Divulgação)

Um carro com mais de R$ 20 mil em multas foi apreendido nessa segunda-feira (5/6), na BR-381, em Perdões, Região Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro foi fiscalizado na altura do km 679 da rodovia. Durante consulta ao sistema, os agentes constataram ao menos R$ 24 mil em multas.

Além disso, durante consulta à documentação do veículo nos sistemas informatizados, os policiais encontraram inconsistências entre o ano do CRLV apresentado pelo condutor e as informações no sistema.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal devido às inconsistências no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado pelo motorista, e, caso seja comprovada sua inautenticidade, o condutor de 47 anos poderá responder pelo crime de Uso de Documento Falso.

O carro foi apreendido e recolhido para o pátio credenciado da PRF.