Ônibus desgovernado bate em 12 veículos em Diamantina

Ônibus teria perdido o freio em Diamantina, provocando o acidente (foto: CBMMG / Divulgação)

Sete pessoas tiveram que ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros depois que um ônibus colidiu com 12 veículos na avenida Largo São João, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, no início da noite desta segunda-feira (5/6).