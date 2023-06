Motorista bêbado atropela e mata idoso de 80 anos

O acidente aconteceu em Brasilândia de Minas (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem de 80 anos morreu atropelado em Brasilândia de Minas, no Noroeste de Minas Gerais, no fim de semana, depois de ser atropelado por um motorista que havia consumido bebida alcoólica. O condutor do carro foi preso em flagrante.





Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor tinha sinais de embriaguez visíveis, e não seria necessário um teste com etilômetro para a constatação. Com a nítida noção de que o homem não poderia dirigir, ele foi preso pela morte do idoso. Não houve tempo da vítima receber socorro.

O caso foi entregue à Polícia Civil, que vai apontar se o atropelamento se trata de um homicídio culposo ou doloso.