Empresa de ônibus é alvo de operação contra fraude ao INSS

Carros da Receita Federal e Polícia Federal na garagem da empresa de ônibus suspeita de fraudar o INSS (foto: Receita Federal/Reprodução)

A empresa de de transporte por ônibus de passageiros urbanos, intermunicipal e interestadual, bem como o transporte de cargas e encomendas, Saritur, é alvo de operação contra fraudes no pagamento da dívida tributária nesta terça-feira (6/6).

A operação da Polícia Federal e Receita Federal cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Brumadinho, Montes Claros, Nova Lima e Sabará.

De acordo com a operação, a dívida de impostos e contribuições sociais federais do grupo Saritur para com a União, inscrita em Dívida Ativa ou no âmbito da RFB, é de quase R$ 1 bilhão.

A empresa é suspeita de fraudar pagamentos da dívida tributária e blindar o patrimônio de seus proprietários.

“Para alcançar o seu intento, a organização empresarial se envolveu em práticas fraudulentas, abrangendo simulações, abuso da personalidade jurídica, sonegação de tributos, blindagem patrimonial e fraude à execução fiscal”.

Os sócios do grupo empresarial, que são da mesma família, poderão responder judicialmente pelos crimes de apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, fraude à execução, contra a ordem tributária, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e organização criminosa, cujas penas máximas somadas chegam a 18 anos de prisão.

Participam da operação 43 integrantes da Receita Federal e 95 policiais federais.

A reportagem do Estado de Minas tenta contato com a empresa.