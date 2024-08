Uma mulher, M. B. M., de 18 anos, conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas, foi presa em flagrante, pela Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em consequência de denúncias feitos por vizinhos.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, tudo começou com o incômodo de vizinhospor causa das constantes festas com bebidas e drogas - o cheiro exalava forte nas comemorações madrugada adentro. Os vizinhos fizeram a denúncia à PM.





Os militares montaram um monitoramento do endereço da jovem. Os militares constataram um grande movimento no local, com um grande numero de pessoas diferentes procurando a casa.





Um menor, o adolescente E. B. M., de 16 anos, irmão da traficante, era usado, por ela para fazer entregas de drogas. Os policiais esperaram ele sair para fazer uma entrega e deram o flagrante.





O adolescente, ao ser flagrado, levou os policiais até a casa da irmã e lá mostrou onde a droga era guardada, num tanquinho de lavar roupa. Junto das roupas sujas havia uma barra de maconha e uma porção de crack.





A mulher saiu de seu quarto e ao ver os policiais, isentou o irmão e assumiu ser dona de toda a droga. Numa revista foram encontradas mais uma barra de maconha, porções da droga e de crack, além de uma balança de precisão.





Ela foi presa. Um homem, que estava na casa e o adolescente, foram liberados.