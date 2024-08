Chuva deve atinge BH ainda no fim da tarde desta sexta-feira, de acordo com a Defesa Civil de BH

Com a chegada de uma frente fria, Minas Gerais enfrentará um fim de semana marcado por temperaturas baixas, geada e chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os efeitos já são perceptíveis a partir da tarde desta sexta-feira (9/8), com pancadas de chuva isoladas previstas para o Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil também prevê possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde.





De acordo com Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, as pancadas de chuva isoladas que afetam o Sul de Minas Gerais podem se estender também para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Oeste, entre a noite desta sexta-feira (9/8) e a manhã de sábado. Além disso, a temperatura deve registrar uma queda significativa, entre 3°C e 5°C, em algumas regiões de Minas Gerais. O alerta do Inmet foi emitido ontem e permanece em vigor até as 21h desta noite.





No sábado, a previsão é de que o frio persista. "A massa de ar frio que avança na retaguarda do sistema se desloca pelo Triângulo Mineiro em direção ao Sul e Zona da Mata, entre a noite e a madrugada, favorecendo o declínio da temperatura no Oeste, Sul e Sudeste do estado", informa Anete Fernandes.

A meteorologista também destacou que, ao longo do sábado, haverá um aumento da nebulosidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Leste do estado, o que deve reduzir a máxima. Em BH, os termômetros podem variar entre 17°C e 27°C. No Sul de Minas, o sábado pode registrar mínimas de até 2°C, conforme indicado pelo Inmet.

No domingo, o frio avançará para a área central do estado, causando mais frio na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira e parte do Noroeste de Minas. Segundo o Inmet, BH terá temperaturas mínimas de 11°C e máximas de 26°C.

No Sul, Sudoeste e Oeste de Minas, as mínimas podem chegar a 0°C. Nessas regiões, o céu permanecerá claro e pode haver geada em alguns pontos isolados. Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, também menciona uma possibilidade menor de geada em pontos isolados do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes.

Entretanto, o frio não afetará todas as regiões de Minas Gerais. O Norte e Noroeste do estado devem ter dias mais quentes e tempo seco durante o fim de semana, conforme previsões da meteorologista.