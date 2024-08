Depois das conquistas de Rebeca Andrade e Beatriz Souza nas Olimpíadas de Paris, o Mercado Novo de BH oferecerá uma taça de vinho às primeiras 50 pessoas chamadas Rebeca ou Beatriz que chegarem ao Festival de Vinho, que acontece neste sábado (9/8).





Os interessados devem apresentar um documento original com foto e chegar até as 16h para retirar o brinde com a produção do evento. A entrada no Festival de Vinhos é gratuita, mas é necessário garantir o ingresso com antecedência pelo site "ingresse".





O Festival de Vinhos acontece no Mercado Novo BH até o dia 17 de agosto. No sábado, o evento inicia às 12h e vai até a meia-noite. As taças de vinho podem ser adquiridas a partir de R$ 20. As primeiras 50 pessoas chamadas Rebeca ou Beatriz receberão a primeira taça de vinho gratuitamente; para as próximas, será necessário pagar.

Serviço:





Festival de Vinhos





Local: Mercado Novo, Avenida Olegário Maciel, 742, Centro-Sul.

Data: até 17 de agosto de 2024

Horários de Funcionamento:

- Sexta-feira: 16h às 23h

- Sábado: 12h às 00h

- Domingo: 12h às 18h

Ingressos gratuitos e retirados pelo site Ingresse.com no link: https://www.ingresse.com/festival-de-vinhos-do-mercado-novo/