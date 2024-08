As vias ao redor do Mineirão serão interditadas para a Stock Car a partir das 9h da próxima terça-feira (13/8) e a restrição vai até o dia 18, às 22h, conforme anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A BHTrans recomenda o uso de transporte coletivo, táxis, serviços de aplicativos como Uber ou transporte fretado para chegar ao evento, devido às restrições de estacionamento na área.





Para facilitar o acesso e a saída de moradores e participantes durante a Stock Car, algumas vias dos bairros São José e São Luiz terão seus sentidos alterados e algumas linhas de ônibus terão seus itinerários ajustados. Um semáforo operacional será instalado no cruzamento da Avenida Otalício Negrão de Lima com a Alameda dos Flamboyants para melhorar a segurança. Motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo devem ficar atentos às faixas informativas que serão colocadas para sinalizar as mudanças nas vias.

Diversas linhas de ônibus que partem das estações de integração terão acréscimo de viagens para atender os participantes da corrida, tanto na ida quanto no retorno. As linhas que param na Avenida Antônio Carlos (Estações Mineirão e UFMG) e nas proximidades do Mineirinho são:

Estações da Área Central (Tamoios, Carijós, Rio de Janeiro e São Paulo): 50, 51, 5250, 61 e 63

Estação Pampulha: 50, 51, 52, 63, 64, 67 e 525

Estação Venda Nova: 61, 63 e 64

Estação Vilarinho: 65, 67, 68 e 6350

Estação São Gabriel: 8551, 503 e 504

Estação Barreiro: 6350

Região Centro-Sul: 5106

Outras linhas: 5102, 5250, 5401 e suplementares S53 e S54

O ponto de táxi será implantado na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Princesas e a Rua Rebelo Horta, em direção à Avenida Antônio Carlos. O local para embarque e desembarque de veículos de aplicativo também será na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as alamedas dos Coqueiros e das Princesas.

Será criada uma área reservada para ônibus e vans fretadas na Avenida Antônio Abrahão Caram, próximo à portaria da UFMG, entre a Alameda dos Coqueiros e a Avenida Antônio Carlos.

A Stock Car também oferecerá um serviço particular de ônibus com traslado direto até o Mineirinho. O valor de ida e volta por dia de evento será de R$99, com partidas disponíveis da Savassi, Belvedere, Lourdes e Estoril. Como se trata de um serviço oficial, é o único que poderá passar pelas áreas de bloqueio, permitindo que os participantes cheguem ao evento de forma rápida e prática, sem se preocupar com o trânsito e os desvios ao redor do Mineirão.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) irão operar o trânsito no local, com cerca de 120 profissionais atuando no evento e no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

Linha especial

No sábado (17/8) e no domingo (18/8), Belo Horizonte contará com a linha especial 5050, com embarques na Savassi e na Área Central e desembarque na Avenida Antônio Abrahão Caram, próximo à portaria da UFMG.

Os ônibus sairão a cada 15 minutos da Avenida Cristóvão Colombo, 519, a partir das 7h. Na Área Central, haverá paradas na Avenida Paraná, 161 (em frente à Estação Carijós), e na Avenida Santos Dumont, 481 (em frente à Estação Rio de Janeiro).





Após o evento, os ônibus retornarão para as duas regiões a partir das 16h, com frequência de 15 minutos ou conforme demanda, sendo a última viagem programada para as 21h. No local de embarque, na Avenida Antônio Abrahão Caram, será implantada uma área de pagamento antecipado, aceitando apenas o Cartão BHBUS ou QR Code no aplicativo BHBus+, e não será aceito pagamento em dinheiro.