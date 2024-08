A família que morreu por conta de um vazamento de gás em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, estava de saída para um almoço de família no Dia dos Pais. Justamente por não terem comparecido ao compromisso, os familiares de uma das vítimas foram até o apartamento e descobriram os corpos. Eles teriam morrido enquanto se arrumavam para o encontro. A Polícia Civil tenta descobrir se houve problemas na utilização do aquecedor ou na instalação do equipamento. A previsão é que toda a família seja sepultada nesta terça-feira (13/8), em Uberlândia.

Foi o pai de Rose Mary Araujo Azevedo e o irmão dela que encontraram a família morta no apartamento, que fica no bairro Aclimação. A mulher e o filho do casal, de 11 anos, estavam caídos perto da cozinha. Já a filha de 16 anos estava na sala, e o marido dela, Danilo Rezende Oliveira, foi achado no banheiro.

Os familiares tinham confirmado a presença no almoço do Dia dos Pais ainda no fim da manhã deste domingo (11/8). Por isso, a suspeita é de que eles tenham morrido entre quatro e cinco horas antes de os corpos terem sido encontrados.

Danilo tomava banho quando a fatalidade ocorreu. O chuveiro estava ligado quando familiares entraram no apartamento. Como ninguém conseguiu contato com a família, o pai e o irmão de Rose Mary foram até o condomínio e tiveram que arrombar a porta da residência, no fim da tarde.

Até o início da tarde desta segunda (12/8), ainda não havia sido divulgado o horário do sepultamento, mas existia a previsão de início do velório da família para as 18h.

Quem eram as vítimas

Rose Mary tinha 34 anos e trabalhava como cabeleireira, e Danilo Rezende, que trabalhou como pintor, morreu aos 33 anos. O menino era filho biológico do casal, enquanto a adolescente era filha biológica de Rose Mary e enteada de Danilo.

"Ela era minha amiga de infância, minha irmãzinha. Ainda sem acreditar. Uma pessoa muito boa. Que Deus os receba de braços abertos. a gente sempre falava uma pra outra o quanto nos amávamos", disse a amiga da mulher, Mery Anny.

"Ele (Danilo) foi muito prestativo no trabalho, o conheci aqui no setor de obras da UFU. Era uma ótima pessoa e era um pintor excelente", disse um antigo colega de trabalho do homem, Paulo Cesar da Silva.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local por volta das 18h. Com a vistoria, foi apontada a tese de intoxicação por monóxido de carbono. Inclusive, os parentes das vítimas tiveram tontura ao entrar no apartamento.

Para retirada do gás, houve ventilação forçada com uso de jato de água por uma janela do apartamento. Ainda segundo os militares, o equipamento usado para aquecimento de água foi acionado por conta do dia frio na cidade de Uberlândia. Mas esse monóxido de carbono gerado como resíduo da utilização do aquecedor era jogado para dentro do apartamento através de um duto apontado para uma janela fechada.

Com uso de equipamento para medir o nível do gás, somente após os níveis baixarem que o local foi liberado.

A família morava em um condomínio de 225 apartamentos onde moram cerca de 800 pessoas. Todo o bloco em que eles residiam foi interditado para o trabalho dos bombeiros até que fossem descartados os riscos de explosão e de intoxicação, o que aconteceu ainda neste domingo. A Defesa Civil acompanhou o caso.

Segundo a chefia do 9º Departamento da Polícia Civil, o inquérito foi instaurado e é aguardado laudo pericial.