A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG) lançou, na manhã desta segunda-feira (12/8), a Operação Carga Perigosa, que tem o objetivo de fiscalizar caminhões que transportam produtos perigosos, como explosivos, gases, líquidos inflamáveis e materiais radioativos. A primeira blitz da operação foi feita no Km 542 do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Apenas na manhã de hoje, 15 veículos foram abordados, sendo aplicadas 40 infrações administrativas.





Durante as abordagens, a polícia verifica se o veículo tem documentação específica para o transporte de cargas perigosas, como nota fiscal e certificado de inspeção do Inmetro, além de equipamentos de proteção individual (EPI) e kits para situações de emergência. O estado de conservação do veículo e da carga também são fiscalizados.





A operação tem atuação em todo o estado, em rodovias estaduais e em rodovias federais conveniadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os trabalhos são feitos em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e com o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) do governo estadual.





Segundo a PMRv-MG, houve uma redução de 29% no número de sinistros envolvendo produtos perigosos nas rodovias mineiras entre 2022 e 2023. O Tenente Jouber Dornelas atribuí essa redução ao trabalho conjunto feito pelas corporações. “A fiscalização ajuda a criar protocolos para produtos específicos e aumenta a eficiência dos trabalhos”, explicou ele.

Caso aconteça um acidente envolvendo uma carga perigosa, o transportador precisa acionar uma equipe própria e especializada para fazer a contenção dos danos e minimizar o impacto ambiental. "O atendimento demanda uma série complexa de requisitos e protocolos", afirmou o tenente.





Pontos de atenção





De acordo com a PMRv-MG, os principais sinistros de cargas perigosas no estado ocorrem na MGC-135, rodovia do Norte de Minas que tem intenso transporte de carvão vegetal e de líquidos inflamáveis. Outros pontos que concentram alto número de acidentes do tipo são a BR-494 e a MGC-497.