Com o forte impacto da batida em grade de proteção, cabine se separou da carroceria do caminhão

Um caminhão baú perdeu os freios numa descida de serra, entrou na contramão, bateu em uma grade de proteção e tombou fora da pista, em Montes Claros, no Norte de Minas. A colisão no trevo da MG-135 e o Anel Rodoviário Sul, na manhã deste sábado (5/06), foi tão forte que a cabine separou-se do motor e da carroceria do caminhão.



Mas, de forma milagrosa, os três ocupantes do veiculo, o motorista, o pai e um filho dele, escaparam. Com ferimentos, eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e por uma ambulância da Eco 135 (concessionária da rodovia) e levados para a Santa Casa de Montes Claros.



Conforme o Samu, o caso mais grave foi de um homem, de 58 anos, com sangramento pelo nariz, dor no tórax e na região pélvica.



O caminhão baú estava carregado de garrafões de água mineral. Parte da carga teria sido saqueada por populares.



No local onde ocorreu o acidente, estão sendo executadas obras de novos viadutos. Os serviços estão sendo realizados pela empresa ECO 135, por meio de acordo com o Governo do Estado no contrato de concessão da MC-135, usada pelos motoristas que saem de Belo Horizonte em direção ao Norte de Minas.



A dinâmica do acidente foi a seguinte: o caminhão baú carregado de água mineral seguia no sentido Bocaiuva/Montes Claros. Na descida da serra, ao se aproximar do trevo com o Anel Rodoviário Sul, o veiculo perdeu os freios e seguiu descontrolado. O caminhão entrou pela contramão e avançou em linha reta. Bateu violentamente na grade de proteção e tombou fora da pista. Com a violência do choque na grade de proteção, a cabine soltou do motor e da carroceria do caminhão.



Ainda em função do acidente, mesmo se tratando de um caminhão baú, a carga de galões de água mineral se esparramou por um terreno, próximo do local onde o veiculo tombou. A cabine ficou a uma distância de mais de 30 metros da carroceria do caminhão.