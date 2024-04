O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã deste sábado (6/4), o corpo do jovem, de 22 anos, que desapareceu durante uma confraternização em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, no Centro de Minas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu foram acionados na madrugada desta sexta-feira. Segundo o solicitante, o rapaz estava com um grupo de pessoas no local quando desapareceu. A suspeita é de que o homem caiu de um penhasco.

Na manhã de hoje, o corpo do jovem foi encontrado em um local de difícil acesso. Familiares da vítima identificaram o corpo.

A perícia da Polícia Civil foi acionada.