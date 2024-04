“A consciência sobre a necessidade da prevenção contra o câncer salva vidas”. A frase da moradora Alderiza Mendes, de 45 anos, define bem a importância dos exames preventivos para a cura do câncer. O cuidado em relação à doença foi o foco de uma ação realizada em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (5/4). Foram realizados uma série de exames preventivos e consultas médicas gratuitas para população, visando a prevenção e o diagnóstico precoce.



A 12ª edição do Mutirão de Prevenção do Câncer teve o rastreamento de câncer de mama, próstata, colo de útero, boca, pele, colorretal e avaliações nutricionais, com o encaminhamento de paciente para exames e consultas com especialistas.

A iniciativa foi da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer - Padre Tiãozinho, envolvendo 280 voluntários, entre médicos especialistas, outros profissionais e colaboradores.



No ano passado, foram registrados no Brasil 704.080 novos casos de câncer (362.730 em mulheres e 341.350 homens), segundo levantamento do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Segundo a instituição, em 2021 (último balanço disponível, a doença provocou 231.694 mortes no país (120.784 de homens e 110.910 de mulheres).

A presidente da Associação Presente e criadora do “Mutirão de Prevenção do Câncer”, a médica oncologista Priscila Miranda Soares, ressalta o diferencial da ação de Montes Claros por chamar atenção para a importância do diagnóstico precoce e oferecer os exames gratuitos na prevenção contra a doença.

“Penso que o nosso evento é o único no estado de Minas Gerais e, talvez no Brasil, que tem foco na prevenção e no diagnóstico precoce de vários tipos de câncer, como de mama, próstata, pele e boca, e também com avaliação nutricional”, afirma a especialista.

Priscila ressalta que o mais importante da campanha é o rastreamento da doença, o que possibilita o diagnóstico na fase inicial, elevando as chances de cura dos pacientes. Nas 11 edições anteriores do mutirão, 259 foram salvas por conta da descoberta precoce. “Recebemos as pessoas na fila do mutirão preventivo e as encaminhamos para o tratamento. Que outras pessoas possam multiplicar essa ideia para salvar muitas outras vidas pelo diagnóstico precoce do câncer”, enfatiza Priscila.

A médica relata ainda que tipos de câncer que têm alto percentual de cura, como os de mama e próstata, ainda matam muito no Brasil exatamente porque as pessoas não buscam o atendimento precoce, procurando o serviço médico somente quando aparecem os sintomas como dificuldade para urinar ou dor óssea, quando a doença já está em fase avançada. “Mas, além da informação, também falta mais acesso das pessoas aos exames”, observa Priscila.

Dificuldades

A moradora Alderiza Mendes entrou no Mutirão de Prevenção do Câncer em Montes Claros para realizar um exame de mamografia, essencial para se prevenir contra a doença na mama. “Na saúde pública está muito difícil para gente marcar um exame desse”, declarou Alderiza.

A vendedora Maxilene Alves Ribeiro, de 48, entrou na fila junto com Alderiza para também se submeter à mamografia, gratuitamente. “Acho muito importante a prevenção. Esse evento precisa ser divulgado com mais antecedência para atender mais pessoas”, avaliou.



Natural de Caratinga (Leste do estado), Maxilene, que mora em Montes Claros há 1 ano e seis meses, disse que passou a ter maior preocupação sobre os cuidados preventivos por causa do histórico familiar. Há dois anos, perdeu a mãe, que morreu vitima do câncer de mama. Ela afirmou ainda que os homens precisam ser mais conscientizados do que as mulheres sobre a importância dos exames preventivos do câncer.



A opinião é compartilhada por Pedrelina Santa de Godói, de 64, aposentada, que também fez o exame de mamografia durante o “mutirão”. “As mulheres gostam mais de cuidar”, disse Pedrelina. Por outro lado, ela lamenta que muitas pacientes deixam de realizar a prevenção pro causa da dificuldade para conseguir os exames gratuitos no serviço de saúde pública. “Tem muita burocracia”, reclama.



Enéas Antônio Damasceno, de 65, também aproveitou da ação gratuita em Montes Claros para se cuidar contra o câncer. Ele fez o exame de próstata, gratuitamente. “Achei muito boa essa ação porque a prevenção é o fator mais importante contra o câncer de próstata”, declarou Enéas. “É muito importante a gente fazer o exame no tempo certo”, completou.

SAIBA MAIS...



Casos de câncer em homens (2023):

próstata: 71.730

cólon e reto: 21.970

traqueia, brônquios e pulmão: 18.020

estômago: 13. 340

Total de novos casos de câncer em homens: 341.350

Casos de câncer em mulheres (2023):

mama: 73.610

cólon e reto: 23.660

colo do útero: 17.010

traqueia, brônquios e pulmão: 14.540

Total de novos casos de câncer em mulheres: 362.730

Total de novos casos de câncer (homens e mulheres) no Brasil em 2023: 704.680



Fonte: INCA



Mortes por câncer no Brasil (2021):

Homens:

Próstata: 16.300

Traqueia, brônquios e pulmões: 15.987

Estômago: 10.662

Estômago: 9.007

Esôfago: 6.612

Fígado e vias biliar intra hepáticas: 6.061

Pâncreas: 5.949

Todos os tipos de câncer: 120.784

Mulheres

Mama: 18.139

traqueia, brônquios e pulmões: 12.977

cólon e reto: 10.559

Colo de útero: 6.606

Pâncreas: 6.022

Estômago: 5.252



Todos os tipos de câncer: 110.910

Total de mortes (homens e mulheres) por câncer (2021): 231.694

Fonte: INCA