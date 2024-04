Helicóptero dos bombeiros e Polícia Militar estão na Serra do Curral em busca de homem desaparecido

O Corpo de Bombeiros está em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, no Centro de Minas, fazendo buscas por um homem, de 22 anos, que desapareceu durante uma confraternização na madrugada desta sexta-feira (5/4).

Segundo o solicitante, o rapaz estava com um grupo de pessoas no local quando desapareceu. A suspeita é de que o homem caiu de um penhasco.

Bombeiros e policiais militares deslocaram para o local no intuito de localizar a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi empenhado.

Os bombeiros contam com o apoio da aeronave Arcanjo no local em busca da vítima.

A ocorrência está em andamento.