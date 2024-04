Belo Horizonte tem previsão de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada à noite nesta sexta-feira (5).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e a máxima estimada à tarde é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Para o final de semana o cenário deve permanecer, já que no sábado (6) a previsão é de de céu encoberto por nuvens e temperaturas entre 18°C e 31°C.

No domingo (7), a temperatura tem uma leve queda, com mínima de 16°C e máxima de 30°C, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.

Nos dias não há previsão para chuva. Segundo o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo, o tempo estável é explicado pela uma massa de ar seco que atua na cidade e que só deve ir embora semana que vem.

Temperatura em Minas

Nesta sexta-feira, um sistema de alta pressão atmosférica deixa o tempo estável em praticamente todas as regiões do estado de Minas Gerais. Contudo, na divisa dos estados de Minas e Bahia ainda há condições de pancadas de chuva isoladas, associadas às áreas de instabilidade atmosféricas decorrentes da combinação do calor e alta umidade do ar.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13°C, no Sul de Minas, e a máxima de 35°C, nas regiões do Rio Doce e Triângulo Mineiro.