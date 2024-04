A queda de um carro dentro de um córrego no bairro Santa Mônica, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, deixou ao menos duas pessoas feridas no início da manhã deste sábado (6/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro caiu dentro do canal de um córrego que passa pela Avenida Desembargador Felippe Immesi. Quatro pessoas estavam dentro do veículo na hora do acidente.

Uma mulher, de 35 anos, foi resgatada pela unidade dos bombeiros consciente e confusa. Ela apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no braço direito. Ela foi levada para o Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova.

Uma outra vítima foi encaminhada pelo Samu para o hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Os outros dois passageiros não se feriram.