Um homem de 26 anos foi detido nessa quinta-feira (4/4) ao ser flagrado oferecendo bebidas alcoólicas e drogas para um macaco-prego em Congonhas, na Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Civil, o próprio suspeito filmava os atos para postar nas redes sociais. Os agentes foram até a casa do suspeito, no Bairro Ideal, e encontraram o animal em péssimas condições, sofrendo maus-tratos. Ele também estava sem água e comida.

Uma veterinária foi chamado para realizar o resgate do macaco-prego. O animal estava em condições inapropriadas e com indícios de estresse, com a ponta da cauda o tempo inteiro na boca, como se fosse uma chupeta, além de estar ingerindo as próprias fezes. “Infelizmente esta é uma realidade comum no Brasil no que diz respeito aos macacos pregos ilegais”, afirmou a veterinária.

O suspeito foi conduzido para uma delegacia da cidade para prestar depoimento.