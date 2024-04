Um homem de 19 anos e uma mulher de 24 foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime de maus-tratos a um cachorro da raça pitbull em Brasilândia de Minas, na Região Noroeste de Minas Gerais.

As informações foram repassadas pela instituição nesta sexta-feira (5/4). As investigações começaram no dia 13 de março deste ano, quando a Polícia Militar foi acionada e constatou as agressões ao cachorro.

O cão ficava em uma casa no Bairro Planalto. O local teria sido alugado por uma mulher, que sublocou para outra pessoa e se mudou, quebrando o contrato. A proprietária contou que recebeu diversas denúncias de vizinhos, dizendo que a casa estava desocupada, mas que um pitbull havia sido abandonado sem água e comida e infestado de carrapatos.

No local, a PM constatou que o animal estava sozinho, magro e debilitado e com outras lesões. Os policiais acionaram a equipe de epidemiologia e controle de zoonoses da prefeitura, e o agente de endemias resgatou o cachorro, encaminhando-o para uma clínica veterinária.

Leia mais: Empresária pula de carro em movimento durante sequestro relâmpago

Oito pessoas, entre suspeitos e testemunhas da condição do animal, foram ouvidas pela PC. Segundo disse a investigada, o cão pertencia a um homem que está preso e ela apenas autorizou o animal a ficar no local. O homem suspeito teria afirmado que o animal já teria chegado doente ao local e que tentou tratá-lo.

O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.