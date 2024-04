Uma empresária, de 29 anos, viveu minutos de terror nessa quinta-feira (5), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela pulou do próprio carro em movimento ao ser rendida e feita refém.





Segundo informações de registro policial, inicialmente, quando ela transitava pela Rua Jaime Bilharinho, na divisa entre os bairros Mercês e Fabrício, foi fechada por um carro Gol ocupado por dois homens.

Em seguida, um deles, conforme relato da vítima, desceu armado, supostamente com um revólver e invadiu o carro.

Leia também: Pastor é preso por crimes sexuais





A mulher, então, recebeu ordem para sentar no banco do passageiro. Ela contou que no momento que o suspeito reduziu a velocidade em um semáforo da Avenida Santos Dumont, conseguiu abrir a porta e saltar do veículo. Com escoriações pelo corpo, a empresária foi amparada por um popular que acionou a Polícia Militar.





Após verificações em câmeras de segurança, a dupla acabou presa pouco tempo depois e o carro da mulher foi recuperado.