Avenida Bias Fortes, no Centro de BH, ficou alagada durante temporal que atingiu a cidade nesta sexta-feira (5/4)

Ruas de Belo Horizonte estão alagadas devido à forte chuva na tarde desta sexta-feira (5/4). A previsão é que o acumulado chegue a 50 mm, com ocorrência de raios e rajadas de vento de até 40 km/h. A reportagem do Estado de Minas flagrou alagamentos em diversos pontos da capital.

Na Região Central, a água chegou a cobrir o passeio da Avenida Bias Fortes, no encontro com a Rua Santa Catarina. As precipitações devem acontecer até a manhã deste sábado (6/4).

Já no Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de BH, a forte enxurrada ameaçou jogar motos no chão. Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver a força da água criando quedas d’água que já ultrapassavam a metade da roda dos veículos estacionados na Rua Teixeira Mendes.





De acordo com a Defesa Civil municipal, choveu extremamente forte em, pelo menos, quatro regionais da cidade. Sendo que as maiores intensidades foram registradas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Sul e Oeste.

O órgão informou que, inicialmente, o volume de chuva esperado era de 20 mm, no entanto, ao longo da tempestade, um novo comunicado foi divulgado informando um aumento de até 30 mm, em relação ao alerta anterior. “Com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas será acrescido de 10 a 30 mm.”

Com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas, será acrescido o volume de 10 a 30 mm em relação ao alerta anterior, totalizando 30 a 50 mm até as 8h de sábado (6).

Recomendações durante a chuva





Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



Atenção especial para áreas de encostas e morros.



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.