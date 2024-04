Durante o temporal ocorrido em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite dessa quinta-feira (4/4), em pouco mais duas horas foram registrados 69 milímetros de chuva, muito mais do que a média histórica pluviométrica do mês de abril na cidade, que é de 41,5 milímetros. A informação foi confirmada pela meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A chuva forte, que começou por volta das 22h, provocou uma série de estragos na cidade de 414,2 mil habitantes, incluindo alagamentos, desabamentos e quedas de árvores. Também deixou pessoas ilhadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a tempestade deixou 10 pessoas desalojadas, que foram encaminhadas para casas de parentes. Uma pessoa foi levada ao hospital. Ao todo, a corporação atendeu 45 ocorrências durante as chuvas.



Conforme a meteorologista Anete Fernandes, a estação do Inmet em Montes Claros registrou 69 milímetros na cidade, dos quais 36,6 milímetros em apenas uma hora.



“A chuva decorreu de áreas de instabilidade que se desenvolveram no Noroeste e Norte do estado”, explicou Anete Fernandes. “Em abril, ocorre a transição entre as estações chuvosa e seca”, completou a meteorologista.



Balanço dos estragos



Nesta sexta-feira (5/4), o Corpo de Bombeiros divulgou o balanço das 45 ocorrências relacionadas às intensas chuvas em Montes Claros na noite de quinta-feira. Os bairros mais afetados foram Independência, São José, Santa Rita, Canelas, Santos Reis e Distrito Industrial.





Conforme a corporação, foram recebidas 30 chamadas relacionadas a inundação e alagamento, seis relacionadas a desabamento, seis com pedido de salvamento de pessoas em residências inundadas, duas para corte de árvores e uma chamada para salvamento de pessoa ilhada.



A ação de salvamento aconteceu no Bairro Distrito Industrial, onde, no início da madrugada desta sexta-feira, mãe e três filhos ficaram ilhados dentro de casa devido à cheia no Rio Vieiras. Os bombeiros encontraram a rua de acesso à residência inundada e com forte correnteza. A moradia ficou cercada pelas águas com profundidade de 1,2 metros.



A família foi equipada com coletes salva-vidas e guiada pelos militares até local seguro. Todos foram resgatados e passam bem, informou o Corpo de Bombeiros.