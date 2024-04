Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um bombeiro foi ameaçado por um homem depois de ter soltado um cavalo que era mantido com fome e sede no Bairro Costa Leles, nessa quarta-feira (3/4). O homem teria mostrado munição de arma de fogo, dizendo que iria atirar contra o militar.





A história começou quando o militar se sensibilizou com a situação do animal, que estaria há dois dias amarrado sem água e sem fonte adequada de comida. O local é uma praça, em frente à casa do bombeiro.





Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o militar foi até o cavalo e soltou a corda que o amarrava, para o animal se movimentar e buscar alimentação.





O dono do animal, então, apareceu e questionou o bombeiro, que explicou que aquela seria uma situação de maus -tratos. Como resposta, o homem disse que o militar teria que buscar o cavalo e que ele é “bem atrevidinho” por tê-lo soltado.

Achando que situação teria se resolvido, a vítima foi até um bar e sentou em uma cadeira. Minutos depois o homem voltou em uma moto e abriu a mão mostrando quatro balas de arma de fogo. “Tá vendo isso aqui? É quatro tiro (sic) que você vai levar na cara”, teria dito ao bombeiro e depois fugiu.







Com receio pela situação e indignado, a vítima acionou os policiais.



Apesar de rastreamentos, o homem não foi encontrado.