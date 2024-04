Uma mulher de 42 anos foi agredida pelo companheiro, de 49, na noite dessa quarta-feira (3/4) no Bairro Mangueiras, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com a Policia Militar (PMMG), apesar de a vitima desistir de fazer a denúncia, com receio do suspeito ser preso, ele foi encaminhado para a delegacia.

Os militares foram acionados na manhã desta quinta-feira (4) por familiares da vítima, após ela mandar mensagens em um aplicativo denunciando as agressões. A confusão teria começado após o homem ter bebido em casa. Eles discutiram e ele pegou um facão para, supostamente, ameaçar a companheira. Eles possuem uma filha de três anos, que viu toda a discussão.

A mulher ainda foi atingida com um golpe de facão na orelha. Ainda embriagado, o homem foi dormir ao lado da filha do casal com a arma na mão.

Com medo, a mulher aproveitou que o suspeito dormia e fugiu até a casa da sua outra filha, de 16 anos.

“Ela aguardou ele dormir para sair de casa. Quando chegamos na casa, ela não estava e o imóvel estava aberto. O homem foi encontrado deitado e com o facão ao lado dele. Vimos marcas de sangue pela casa”, disse o sargento Welisson Alibio, da Policia Militar.

Aos policiais, o suspeito disse que discutiu verbalmente com a companheira e que teria pegado o facão apenas para “amedronta-la”. O golpe que atingiu a orelha da vítima teria sido “involuntário”.

A versão foi confirmada pela mulher, que disse que não queria registrar uma ocorrência contra o companheiro, por receio de represálias e de ter dificuldade para cuidar da filha do casal. “Ela foi localizada pela irmã, que mora em outro estado. Ela confirmou a versão do companheiro e disse que, durante a discussão, ele pegou o facão e o corte aconteceu em um gesto involuntário”, explicou o sargento.

“Independente da vontade dela de não proceder com a representação, assim que tomamos conhecimento e comprovamos o fato, as pessoas sao conduzidas para o delegado, que vai avaliar as provas e vai tomar providencias, podendo prender o individuo em flagrante”, completou o sargento Alipio.

A filha mais velha esteve na casa do casal durante a briga e encontrou a mãe ferida. Ela também foi ameaçada.

O suspeito já possui outros registros policiais contra sua ex-esposa e há um inquérito em aberto.

Eles foram levados para o Batalhão da Rotam, na Região Central de BH e, depois, encaminhados à Delegacia da Policia Civil para serem ouvidos pelo delegado