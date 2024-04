Frequentadores de uma lanchonete no Bairro Amendoeiras, em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, passaram por momentos de tensão na tarde dessa quarta-feira (3/4). Tiros foram disparados no estabelecimento e, quando policiais militares chegaram no local, encontraram um homem, de aproximadamente 20 anos, morto, caído na rua.

Os policiais começaram a ouvir testemunhas e uma delas relatou que havia um veículo estacionado na rua, com dois ocupantes. Um deles, que estava no banco do passageiro, desceu do carro e caminhou em direção à vítima, que estava numa motocicleta, e efetuou disparos. Em seguida, voltou para o veículo e arrancou em alta velocidade.

Segundo a testemunha, foi um momento de grande apreensão, com pessoas se jogando no chão para escapar dos tiros. As buscas foram iniciadas depois do alerta emitido pela Polícia Militar. O veículo foi encontrado no Bairro Alto do Açude, mas estava vazio. Os ocupantes fugiram.

A PM busca por câmeras de monitoramento nas imediações do local do crime, na tentativa de identificar os criminosos.