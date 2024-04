Um homem, de 26 anos, foi preso na última sexta-feira (29/3) suspeito de matar dois jovens, de 18 e 20, durante uma festa de aniversário em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em julho do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o crime aconteceu no Bairro Estância Imperial. O suspeito foi até a comemoração e discutiu com as vítimas. “Ele, então, sacou a arma, pediu para que todos levantassem suas camisas para ver se estavam armados e efetuou disparos. Todas as testemunhas ouvidas foram firmes em dizer que não havia motivo para cometer o crime. Foi simplesmente porque não foram simpáticos à presença do autor”, explicou o delegado Ìtalo Fernandes de Almeida, responsável pela investigação.

O suspeito foi identificado. Havia um mandado de prisão expedido em outubro contra ele, que estava escondido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, até ser preso ao retornar para a Grande BH na última sexta.

Ainda segundo o delegado, o investigado é de Minas Gerais, tem familiares na região de Contagem e, há algum tempo, se mudou para o Rio de Janeiro. Ele voltou para a Região Metropolitana de BH passar o feriado de Páscoa e acabou preso com apoio da Coordenação de Apoio Policial (CAP) da PCMG.

Com o suspeito, a equipe policial localizou, na mala de viagem, uma barra de cocaína e uma pistola carregada e com numeração raspada. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Também foi apreendido um veículo clonado, estacionado na garagem do apartamento no qual o investigado foi preso, que será objeto de investigação.

O homem também é investigado por triplo homicídio ocorrido em Betim, em 2017, quando duas adolescentes foram mortas, e uma terceira conseguiu sobreviver após fingir ter morrido. Já no Rio de Janeiro, ele é suspeito de outro homicídio e integrar uma organização criminosa.