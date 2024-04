Idoso que comoveu internautas e moradores da região de Curvelo, no Centro de Minas Gerais, após ter sua casa em Angueretá demolida sem consentimento

O idoso que comoveu internautas e moradores da região de Curvelo após ter sua casa demolida sem consentimento morreu no último sábado (30/3). Valdevir Gomes, 73 anos, teve a sua residência demolida em Angueretá, no distrito de Curvelo, em outubro do ano passado.

Desde o acontecimento, Valdevir estava abatido, sem apetite e com dificuldade para se locomover, e chegou a ser internado algumas vezes, segundo Bruna Carolina, esposa do sobrinho de Valdevi, Guilherme Gomes.



“Ele piorou do início do ano para cá. O médico do hospital municipal de Sete Lagoas, que atendeu ele em uma das internações, chegou a perguntar se tinha acontecido algo para agravar as condições”, conta Bruna. Segundo ela, a certidão de óbito ainda não foi emitida, então não se sabe a causa da morte registrada.



Valdevir era um dos proprietários das casas que foram demolidas no distrito de Angueretá. À época, o idoso contou que estava em casa quando foi surpreendido pela chegada de quatro homens, que o colocaram para fora da residência, dizendo que tinham ordens para demolir. “Eles gritavam dizendo que estavam cumprindo ordem do chefe e que derrubariam as casas, mesmo se o patrão estivesse dentro de uma das casas”, ele relatou.



Relembre o caso



Em 11 de outubro do ano passado, quatro casas que estavam no mesmo terreno e pertenciam à família de Valdevi foram demolidas. A ação teria ocorrido a mando de um empresário e fazendeiro interessado na terra, noticiou o Estado de Minas. A Delegacia de Polícia Civil de Curvelo abriu inquérito para investigar.

Segundo familiares, o mandante do crime se dizia proprietário das terras. Karine Silva, filha de Valdevir, manifestou indignação à época. “É inacreditável, meu pai tem a escritura do terreno, é tudo legalizado. Chegaram lá bandidos e simplesmente falaram para o meu pai que tinham ordem para derrubar tudo. Não deixaram tirar nada de dentro da casa.”

Segundo Bruna Carolina, o advogado da família já deu entrada para reaver os danos que foram causados e aguarda resposta do Ministério Público diante do inquérito policial. Nas mídias sociais, em post que informa o falecimento de Valdevir, internautas lamentam a morte do idoso antes de resultado na Justiça.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos