Nesta terça-feira (2/4), às 16h, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), inaugura o seu Planetário. O novo espaço, idealizado pelo professor, físico e astrônomo Peter Leroy, falecido precocemente, teve suas obras iniciadas em 2014, com o apoio da Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). A cúpula de dez metros, com capacidade para quase 80 pessoas, fica ao lado do Museu de Ciências Naturais da Universidade, no Coração Eucarístico, região Noroeste de BH, e será aberta ao público a partir de 3 de abril.

A programação para os visitantes inclui a projeção de filmes sobre astronomia, palestras, exposições interativas, atividades educativas, eventos especiais e observações do céu.

“Teremos a exibição de filmes sobre o universo e o planeta Terra, além de sessões comentadas sobre o céu do dia e eventos como, equinócio e solstício”, afirma o professor Henrique Paprocki, coordenador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas e do Planetário. Segundo ele, um planetarista, formado em física e especialista em astronomia, é responsável por dirigir todas as sessões, que duram em média 30 minutos.

Com um esquema de visitas planejado semanalmente de terça-feira a sábado, o Planetário também oferecerá apresentações escolares, capacitação de professores, cursos e palestras para o público em geral. O espaço foi pensado para ser um complemento ao aprendizado científico nas escolas e universidades, e destinado à promoção da educação e cultura.

Planetários x Observatórios

Paprocki conta sobre o equívoco em relação ao planetário e ao observatório e explica a diferença entre eles. “O observatório tem telescópios para observar as estrelas, já o planetário é um domo de 360º por 180º, onde você projeta o céu”.

O planetário será, ainda, um apoio à pesquisa e extensão e difusão do conhecimento científico. “Nós estamos inaugurando um planetário, onde se ensina sobre o universo”, acrescenta o professor.

A iniciativa

Paprocki relembra que o Planetário surgiu na imaginação do professor Peter Leroy, há mais de dez anos. “Ele trabalhava na PUC Minas e no Museu de Ciências Naturais, e durante seu tempo aqui, visualizava a construção deste espaço no futuro”. Após seu falecimento, a instituição deu continuidade às obras, culminando agora, na inauguração.

Os planetários e a divulgação científica

Durante a inauguração, que acontecerá nesta terça, no Museu de Ciências Naturais, haverá a palestra "A importância dos planetários e da divulgação científica na atualidade, que será ministrada por Marcelo Gleiser, físico, astrônomos brasileiros e professor da Dartmouth College (EUA).

A temática foi escolhida a partir de uma preocupação, principalmente no meio acadêmico, acerca do crescimento do negacionismo científico. “Nós temos este receio com as pessoas que negam a ciência como um instrumento de progresso da sociedade”, comenta Henrique.

O espaço terá sessões de projeção de filmes sobre astronomia, palestras e exposições interativas Alexandre Guzanche/EM/D.A Press

Para ele, o Planetário é uma ferramenta importante na divulgação e educação científica. “Por isso, a palestra que dá início às atividades, vai de encontro à importância de termos planetários, museus de ciências naturais e espaços de educação, para que as pessoas, por meio do entretenimento, aprendam sobre o mundo e a vida”.

A palestra será transmitida ao vivo pelo canal PUC Minas Lives, no YouTube.

Programação e funcionamento

A programação do Planetário não está totalmente definida, mas a princípio o público infanto-juvenil terá prioridade. Por isso, as escolas serão recebidas nos turnos da manhã e tarde, de terça à sextas, das 9h às 17h.

Além disso, Henrique Paprocki diz que há intenção de realizar as sessões para o público espontâneo nas quintas-feiras à noite e aos sábados durante todo o dia. “A frequência das sessões podem ser aumentadas de acordo com a demanda”.

As visitas são feitas mediante a retirada de ingressos, os quais variam entre R$ 20,00 e R$ 10,00, com algumas exceções de gratuidade. Eles são vendidos no local ou retirados na bilheteria virtual.

O museu da PUC possui acesso por metrô, ônibus ou carro. Saiba como chegar.

Serviço

Ingressos: Vendas no local e pela bilheteria virtual.

Museu: R$ 20,00

Planetário: R$ 20,00

Meia-entrada (mediante comprovação): R$ 10,00

- Idoso a partir de 60 anos;

- Pessoa com deficiência e seu acompanhante;

- Estudantes;

- Portador da ID Jovem.

Gratuidade (mediante comprovação):

- Crianças até três anos;

- Funcionários da Sociedade Mineira de Cultura;

- Membros do Conselho Internacional de Museus (Icom).

Endereço: Avenida Dom José Gaspar, 290 – Coração Eucarístico.

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.



