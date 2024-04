Uma festa com menores de idade foi interrompida pela Polícia Militar (PMMG) na madrugada desse domingo (31/3), em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, após uma denúncia anônima. No local, foram apreendidas diversas drogas e bebidas alcoólicas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares chegaram no local e encontraram cerca de 70 pessoas no evento. Duas mulheres, indicadas como organizadoras da festa, foram conduzidas para a delegacia. Haveria menores fazendo consumo das bebidas e drogas.

Outra mulher, que não teve a idade divulgada, foi presa por tráfico de drogas, ao ser flagrada com comprimidos de LSD.

Leia mais: Semana Santa: número de mortes cai 60% nas rodovias federais que cortam MG

Ainda no local, foram apreendidas uma porção de cocaína e cinco comprimidos de ecstasy. O possível dono do material não foi identificado. Os menores envolvidos foram acompanhados pelo conselho tutelar e entregues aos responsáveis legais. Agentes da Polícia Civil e da fiscalização da Prefeitura municipal também estiveram presentes.