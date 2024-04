Foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Unaí, no Noroeste do estado, nesta segunda-feira (1), os corpos de quatro das seis vítimas que morreram em uma batida entre dois carros na BR 251, no mesmo município, na tarde de domingo (31/03). Outras três pessoas ficaram feridas no acidente.



Um Volkswagen Gol e um Jeep Renegade bateram de frente no km 945 da BR 251, entre Unaí e Brasília, em um trecho de serra. O Gol seguia de Brasília para Unaí e o Renegade viajava em sentido contrário.

Foi feita a identificação das pessoas mortas no acidente. Quatro delas eram ocupantes do Gol: Tariky Wesley Dias Oliveira, de 24 anos; Lukas Brian Ferreira de Lima, de 28; Josué Laurentino Alves, de 35; e Márcio Nascimento, idade não informada.

Morreram duas pessoas que viajavam no Renegade: Maria Alexandra Alves Machado, de 48; e Edvaldo Feitosa Leite Dias, de 50.

Os corpos das vítimas Tariky Wesley e Lukas Brian serão velados e sepultados em Céu Azul (GO). Naquele estado, também será velado e enterrado o corpo da vítima Edvaldo Feitosa Leite Dias, na cidade de Planaltina de Goias.

Também morta no acidente, Maria Alexandra Alves Machado, que é natural de João Pinheiro (Noroeste de Minas) será enterrada em Brasilândia de Minas, na mesma região.

O corpo da vítima Josué Laurentino Alves será velado e sepultado no Gama, cidade-satélite de Brasília.

Chovia muito na hora do acidente. De acordo com testemunhas, em uma tentativa de ultrapassagem, o motorista do Renegade perdeu o controle da direção e bateu de frente com o Gol, que seguia no sentido contrário.