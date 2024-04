Seis homens, com idades entre 19 e 30 anos, foram presos na noite de sábado (30) ao agredirem policiais militares durante uma ocorrência no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados até o local para controlar uma confusão em um bar. Ao chegarem, indivíduos que possuem ligações com o tráfico de drogas da região passaram a discutir com os militares.

A situação escalou e o grupo tentou agredir os policiais. Uma pedra foi arremessada contra a viatura, que só não atingiu um militar devido ao para-brisa do veículo. Outro policial foi mordido na perna por um cachorro.



Os policiais solicitaram reforços, que chegaram ao local e dispersaram o grupo utilizando armas de menor potencial ofensivo.

Os seis homens foram presos por tentativa de homicídio, atentado contra a segurança de servidores, tráfico de drogas, associação para o tráfico, dano ao patrimônio público, ameaça, desacato e lesão corporal.

Em nota, a Polícia Militar repudiou o atentado contra os policiais. “A Polícia Militar repudia de forma veemente tais condutas criminosas e reforça o seu compromisso com a segurança pública no sentido de implementar operações policiais naquela localidade visando a manutenção da garantia da ordem pública”, disse.