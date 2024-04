Um dos acidentes na rodovia foi no km 534, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido BH

Pelo menos três acidentes foram registrados na BR-040 nesta segunda-feira (1/4), em Minas Gerais, depois do feriado de Páscoa desse domingo (31/3).

No início da manhã, um acidente entre ônibus e caminhão complicou o trânsito na BR-040, no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na altura do km 534.

O acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio deixou três pessoas feridas. Cerca de oito quilômetros de trânsito lento foram registrados por volta de 7h pela Via 040, concessionária que administra a rodovia.

Por volta de 10h, outro acidente ocorreu na BR-040, também em Nova Lima, na altura do km 565, sentido Belo Horizonte, próximo ao Iate Clube Lagoa dos Ingleses. De acordo com a Via 040, um engavetamento entre três veículos leves deixou duas pessoas feridas.

Uma colisão traseira entre uma carreta e um carro de passeio deixou uma vítima ferida em Sete Lagoas, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na altura do km 475.